OM : Ali Zarrak fracasse Jean-Pierre Papin après ses lourdes accusations !

L’heure est aux règlements de comptes à Marseille. Il y a un peu moins de deux semaines, le quotidien L’Equipe publiait ainsi une interview de Jean-Pierre Papin, légende du club phocéen et conseiller de Pablo Longoria, puis entraîneur de l’équipe réserve entre 2023 et 2025. L’ancien attaquant avait tenu des propos forts visant Ali Zarrak, ancien adjoint de Medhi Benatia, qui est toujours au club. Le Ballon d’Or 1991 dénonçait ainsi un harcèlement moral de la part de Zarrak, au point de l’avoir dégoûté du monde du football.

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« Une enquête d’un cabinet extérieur aurait été menée, mais n’aurait jamais abouti. Ce monsieur décide de tout. Qui doit jouer, ou pas, qui punir, ou pas. Il ne comprend rien au football, mais il a ses prérogatives. J’ai alerté dix fois Pablo (Longoria), il m’a promis dix fois de s’en occuper, rien n’a changé. Il sapait complètement mon autorité », avait ainsi lancé Papin, ajoutant que son arrivée était « le début de la catastrophe » à Marseille.

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Zarrak met les choses au clair

Des propos qui n’ont logiquement pas plu au principal concerné. Ali Zarrak a ainsi pris la parole dans un entretien accordé au quotidien sportif, et s’est dit « très étonné » des propos de Papin, affirmant devoir « le rectifier parce que c’est mensonger ». Il a ensuite, à son tour, réglé ses comptes. « Il dit qu’il a subi du harcèlement moral, qu’une enquête ne serait pas allée au bout. C’est totalement faux. Les conclusions ont été rendues et disent simplement qu’il n’y avait aucun harcèlement de ma part. Jean-Pierre a pris certaines libertés qu’il n’aurait pas dû prendre. On ne se comporte pas à l’OM comme au centre aéré ou dans un club de loisirs du dimanche », a-t-il par exemple lancé.

Il donne ensuite plusieurs exemples de comportements problématiques de Papin, expliquant qu’il a mis ses chiens dans le bus, qu’il est arrivé à l’entraînement avec le maillot de Montpellier avant un match de l’équipe première face aux Montpelliérains. Il cite aussi le match Maroc-Espagne des JO, où il a vu Papin en loges en train de boire du champagne après avoir demandé une dispense prétextant un rendez-vous important avec sa fille. « Ce n’est pas très agréable de devoir sermonner quelqu’un de son envergure et qui a l’âge d’être votre père. […] On n’a pas voulu se séparer de lui pour l’écorner et le mettre à mal, mais, si cela n’avait pas été Jean-Pierre Papin, je pense que la fin aurait été différente. […] La carrière d’entraîneur de Jean-Pierre Papin, je suis désolé de le dire, c’est du très, très bas niveau », a ajouté Zarrak, qui a confié avoir été confronté à une vague d’insultes et de menaces l’obligeant à déménager, et il s’est aussi défendu de sa réputation sulfureuse : « le football, ce n’est pas le monde des bisounours. (…) Tous les coups sont permis, vous êtes obligés de mettre des barrières parfois assez sèches, et donc de vous créer certaines inimitiés ». Les messages sont passés.