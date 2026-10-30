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Ligue 1

PSG : Luis Enrique encense ses joueurs

Par Samuel Zemour
1 min.
Luis Enrique et Mikel Arteta @Maxppp
Le Havre 1-5 PSG
winamax
1 8.00 N 6.50 2 1.23 1er pari remboursé

Le Paris Saint-Germain a parfaitement réagi après avoir été mené face au Havre. Larges vainqueurs 1-5, les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur bonne dynamique et conservé leur place de leader de Ligue 1. Au coup de sifflet final, l’entraîneur espagnol s’est montré satisfait de la prestation collective de ses joueurs.

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« On a été supérieurs, mais le football, c’est comme ça, on a eu de la souffrance avec leurs contre-attaques. Ils ont marqué le premier but, cela a été un motif de motivation supplémentaire pour l’équipe. Mais on a su surmonter le résultat et on est contents. Je n’ai trouvé aucun joueur mauvais aujourd’hui au PSG. Ils méritent de jouer plus de minutes, mais au PSG, il y a seulement onze joueurs qui peuvent commencer le match et cinq joueurs qui rentrent depuis le banc », a-t-il conclu.

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