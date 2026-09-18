Barça : Lamine Yamal veut jouer le Real Madrid en C1
Lamine Yamal rêve désormais d’un Clásico sur la plus grande scène européenne. Interrogé sur la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid, l’ailier espagnol a reconnu qu’il aimerait avoir l’occasion de défier les Merengues en Ligue des Champions. « Nous n’avons jamais affronté le Real Madrid en Ligue des Champions. J’aimerais les affronter en Ligue des Champions », a-t-il lancé. Un scénario qui offrirait au jeune crack blaugrana une nouvelle dimension à cette rivalité qu’il connaît depuis son passage à La Masia.
« Quand tu viens de La Masia, dès le premier Clásico que tu joues, tu sais déjà de quoi il s’agit et tu sais que ce match est une guerre », a-t-il expliqué. L’Espagnol a pris l’exemple de Marcus Rashford, qui avait selon lui découvert cette intensité lors d’une défaite 2-1 au Bernabéu avant de l’aborder différemment au match retour. Désormais, Lamine Yamal espère donc pouvoir transposer cette rivalité en Ligue des Champions, comme avait pu le vivre Lionel Messi en 2011.
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