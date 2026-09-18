Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal veut jouer le Real Madrid en C1

Par Samuel Zemour
1 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp

Lamine Yamal rêve désormais d’un Clásico sur la plus grande scène européenne. Interrogé sur la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid, l’ailier espagnol a reconnu qu’il aimerait avoir l’occasion de défier les Merengues en Ligue des Champions. « Nous n’avons jamais affronté le Real Madrid en Ligue des Champions. J’aimerais les affronter en Ligue des Champions », a-t-il lancé. Un scénario qui offrirait au jeune crack blaugrana une nouvelle dimension à cette rivalité qu’il connaît depuis son passage à La Masia.

La suite après cette publicité

« Quand tu viens de La Masia, dès le premier Clásico que tu joues, tu sais déjà de quoi il s’agit et tu sais que ce match est une guerre », a-t-il expliqué. L’Espagnol a pris l’exemple de Marcus Rashford, qui avait selon lui découvert cette intensité lors d’une défaite 2-1 au Bernabéu avant de l’aborder différemment au match retour. Désormais, Lamine Yamal espère donc pouvoir transposer cette rivalité en Ligue des Champions, comme avait pu le vivre Lionel Messi en 2011.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Real Madrid
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier