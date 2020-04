Eredivisie : l'annulation du championnat fait polémique

C'est le premier championnat de l'ouest-européen qui a déjà fait savoir qu'il ne reprendra pas. Alors que le gouvernement avait annoncé l'annulation des différents événements sportifs et culturels à travers le pays plus tôt dans la semaine, la Fédération Néerlandaise n'a pas eu d'autre choix que d'officialiser ce que beaucoup de fans redoutaient : la saison 2019/2020 est annulée. Concrètement, cette décision était déjà attendue par beaucoup d'acteurs du foot néerlandais, à commencer par Marc Overmars, le directeur sportif de l'Ajax, qui avait chargé les instances du foot qui voulaient forcer un retour à la compétition. Le PSV, Feyenoord et l'AZ Alkmaar s'étaient aussi positionnés pour un arrêt du football.

Mais forcément, cette décision ne fait pas que des heureux. Au sein de l'Ajax tout d'abord, qui ne sera donc pas champion cette saison. Edwin van der Sar, directeur général de l'Ajax, a fait savoir que cette décision était finalement logique devant les caméras d'Ajax TV : « nous avons été en tête toute l'année mais c'est compréhensible au vu de la situation actuelle. Il y a des choses plus importantes pour l'instant ». Mais au sein de l'effectif, on ne voit pas les choses de cette manière. « Après 25 matchs, nous sommes au sommet (du classement, ndlr). Je joue au football pour gagner des prix, tout comme les joueurs d’AZ, du PSV et de Feyenoord. Et le championnat est un grand prix. C’est une grande déception pour moi », a notamment lâché Dusan Tadic à AD.

Les joueurs ne sont pas d'accord

« Il n'y a pas officiellement de champion. Bien sûr que j'aurais préféré gagner le titre sur le terrain mais s'il fallait choisir un champion, pour moi, c'est l'Ajax », a pour sa part expliqué Hakim Ziyech, qui ne pourra donc pas faire ses adieux à son club sur un titre, lui qui rejoindra Chelsea cet été. « Nous sommes premiers malgré toutes les histoires comme quoi l'AZ le méritait parce qu'ils nous avaient battu deux fois. La différence de buts, comme c'est toujours le cas, ne compterait plus désormais ? Des conneries bien sûr », a-t-il conclu. Mais s'il y en a qui se sentent particulièrement lésés, ce sont les petits clubs. C'est le cas d'Utrecht, sixième du championnat, qui devait disputer la finale de Coupe face à Feyenoord. En plus de pouvoir gagner un titre, le club aurait pu prétendre à une place en Europa League. Mais tout est donc tombé à l'eau.

« On peut faire ça le 1er septembre, qu'est-ce que ça peut faire ? Pourquoi on ne pourrait pas ? Cela changerait quoi ? C'est peut-être en octobre que l'UEFA va décider quels clubs vont jouer en Europe, comment et où », a lancé le propriétaire Frans van Seumeren. Et s'il n'y aura pas de relégués, il n'y aura donc pas de promus. Là aussi, il y a polémique. « Le NAC Breda avait gagné, sur le terrain, son opportunité de lutter pour la montée. Des équipes comme Den Haag et Waalwijk, pour qui le maintien en Eredivisie était très compliqués, sont donc favorisés, ça ne me semble pas juste. Ce n'est pas normal que le classement soit utilisé pour qualifier les équipes en Europe, mais pas pour les reléguer », a lancé Roger Riera, défenseur du NAC Breda, cinquième de D2 néerlandaise à AS. Autant dire qu'on risque de voir une belle ribambelle de déclarations du même style et même de recours en justice dans les prochains jours...