CdM 2026 : la Turquie a battu un triste record de 1966

La Turquie est entrée dans l’histoire de la Coupe du Monde… malgré elle. Battus (1-0) par le Paraguay après une défaite inaugurale (2-0) contre l’Australie, les Turcs ont tenté 62 tirs lors de leurs deux premiers matchs sans parvenir à inscrire le moindre but. Il s’agit du plus grand nombre de tentatives sans marquer sur une période de deux rencontres dans l’histoire du tournoi depuis le début des relevés statistiques en 1966.

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Face au Paraguay, la sélection de Vincenzo Montella a pourtant dominé outrageusement les débats avec 32 tirs et une supériorité numérique durant toute la seconde période après l’expulsion de Miguel Almirón. Mais le but inscrit par Matías Galarza dès la 65e seconde, le plus rapide du Mondial 2026 à ce jour, a suffi aux Sud-Américains pour l’emporter (1-0) et éliminer la Turquie dès la deuxième journée. Un scénario cruel pour une équipe qui disputait sa première Coupe du Monde depuis 2002 et nourrissait de grandes ambitions.