PSG : Luis Enrique recadre Warren Zaïre Emery

Hier soir, Warren Zaïre-Emery a déclaré en zone mixte, après avoir décroché le prix de meilleur espoir de l’année en L1, qu’il souhaitait jouer l’Euro et les Jeux olympiques. «Que rêver de plus ? L’Euro, les JO, le bac, j’ai beaucoup de choses à aller chercher.Je vais tout faire pour être prêt, que ça soit sur le terrain ou en dehors, les soins notamment. Je suis fort mentalement. Ça va le faire.» Mais ce marfi après-midi, son entraîneur Luis Enrique l’a un peu recadré.

« Je ne connaissais pas cette nouvelle. Je ne lis pas les journaux, je n’écoute pas la radio. Il y aune chose, c’est le désir d’un joueur et l’autre, les intérêts du club, qui paie les joueurs. Je désirerais être grand, beau et blond. Je ne suis pas si grand, brun, pas si moche. On prend en considération ce que veulent les joueurs, mais c’est le club qui les paie. Le club, qui a réalisé un grand investissement. Avec la direction sportive, on va analyser chaque situation individuelle. Il ne faut pas que ce soit une décision unilatérale, il faut qu’il y ait un consensus », a-t-il confié en conférence de presse.

