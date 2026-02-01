Manchester United : le but de Benjamin Šeško pour faire chavirer Old Trafford

Manchester United continue de briller sous les ordres de Michael Carrick. À l’occasion de sa troisième rencontre sur le banc des Red Devils, l’ancienne gloire du club a enchaîné, ce dimanche, un troisième succès consécutif face à Fulham (3-2).

La suite après cette publicité

Une victoire acquise grâce à un but magnifique de Benjamin Šeško à la 90+4e sur une offrande de Bruno Fernandes, sa 12e de la saison, égalant ainsi son meilleur total en championnat. Après avoir contrôlé au point de penalty, le Slovène se resituait parfaitement pour déclencher une frappe sous la barre de Bernd Leno pour donner la victoire aux pensionnaires d’Old Trafford (3-2).