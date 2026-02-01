Premier League
Manchester United : le but de Benjamin Šeško pour faire chavirer Old Trafford
Manchester United continue de briller sous les ordres de Michael Carrick. À l’occasion de sa troisième rencontre sur le banc des Red Devils, l’ancienne gloire du club a enchaîné, ce dimanche, un troisième succès consécutif face à Fulham (3-2).
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 17:03
BENJAMIN SESKO FAIT CHAVIRER OLD TRAFFORD DANS LES ARRÊTS DE JEU 🤯Voir sur X
Le Slovène offre la victoire à Manchester United 2 minutes après l'égalisation de Fulham 🔥
#MUNFUL | #PremierLeague
Une victoire acquise grâce à un but magnifique de Benjamin Šeško à la 90+4e sur une offrande de Bruno Fernandes, sa 12e de la saison, égalant ainsi son meilleur total en championnat. Après avoir contrôlé au point de penalty, le Slovène se resituait parfaitement pour déclencher une frappe sous la barre de Bernd Leno pour donner la victoire aux pensionnaires d’Old Trafford (3-2).
