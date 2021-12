Sergio Ramos évoque son acclimatation au PSG

La suite après cette publicité

Alors que le Paris Saint-Germain croisera le fer avec le Real Madrid à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Sergio Ramos, ancien capitaine emblématique des Merengues désormais du côté de la capitale française, est revenu sur ce choc très attendu entre deux écuries qui se battent autant sur le terrain qu'en coulisses... comprenez-ici l'avenir incertain de Kylian Mbappé au centre de toutes les attentions. Présent en conférence de presse, le défenseur international espagnol s'est par ailleurs exprimé sur ses débuts, difficiles et reportés, avec le PSG. Gênée par les blessures, la nouvelle recrue des Rouge et Bleu n'a ainsi disputé qu'une rencontre face à l'ASSE. Un retard à l'allumage que l'intéressé lui-même a tenté d'expliquer, assurant même un horizon dégagé.

«Je suis très reconnaissant de la façon dont ils m'ont traité. Le PSG a parié sur moi et cela vous donne beaucoup de satisfaction. Et mes coéquipiers m'ont très bien accueilli. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la question de la maison, le fait que nous n'arrivions pas à trouver la tranquillité d'esprit. Mais maintenant nous l'avons et nous pouvons profiter de l'équipe et de la ville. Dans un vestiaire avec autant de stars, c'est plus ce que vous vivez à l'intérieur que ce qui se dit à l'extérieur. Tout le monde m'a très bien traité. Nous apprenons à nous connaître un peu mieux afin d'être plus performants sur le terrain.»