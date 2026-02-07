Ligue 1
Lens : le but phénoménal de Saint-Maximin pour son retour en L1
1 min.
@RCLens
Il lui en aura fallu peu pour se mettre en valeur. Quelques jours après être entré face à Troyes en Coupe de France, Allan Saint-Maximin a effectué ses débuts en L1 avec le RC Lens. Malgré l’expulsion d’Aguilar à la 56e minute, Pierre Sage a fait le choix fort de lancer son attaquant.
beIN SPORTS @beinsports_FR – 18:44
🔥 Le but incroyable de Saint-Maximin !
🤩 Le contrôle, la frappe surpuissante, tout est parfait pour son premier but avec Lens !
🔥 Le but incroyable de Saint-Maximin !
🤩 Le contrôle, la frappe surpuissante, tout est parfait pour son premier but avec Lens !
Sur un long dégagement de Risser, l’ancien joueur de Newcastle réalisait un contrôle parfait à proximité de la ligne médiane. Il fixait son adversaire, s’engouffrait dans l’axe, esseulé face à quatre Rennais, et trompait Silistrie d’une frappe rasante pour sécuriser la victoire des Lensois (3-1). L’histoire d’amour commence à 2000 à l’heure.
