Lens : le but phénoménal de Saint-Maximin pour son retour en L1

Il lui en aura fallu peu pour se mettre en valeur. Quelques jours après être entré face à Troyes en Coupe de France, Allan Saint-Maximin a effectué ses débuts en L1 avec le RC Lens. Malgré l’expulsion d’Aguilar à la 56e minute, Pierre Sage a fait le choix fort de lancer son attaquant.

La suite après cette publicité

Sur un long dégagement de Risser, l’ancien joueur de Newcastle réalisait un contrôle parfait à proximité de la ligne médiane. Il fixait son adversaire, s’engouffrait dans l’axe, esseulé face à quatre Rennais, et trompait Silistrie d’une frappe rasante pour sécuriser la victoire des Lensois (3-1). L’histoire d’amour commence à 2000 à l’heure.