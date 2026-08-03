FIFA : Gianni Infantino compte sur Donald Trump pour rester président

Gianni Infantino est plus que jamais sur un siège éjectable. Selon le New York Post, le président de la FIFA cherche le soutien de l’administration Trump pour conserver son poste, alors qu’il est fragilisé par l’échec de la FIFA Forward Enterprise. Le dirigeant italo-suisse devait ainsi s’entretenir ce lundi par téléphone avec Marco Rubio, secrétaire d’État américain, tandis qu’il aurait aussi tenté de joindre Donald Trump à plusieurs reprises. En vain.

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Officiellement, Gianni Infantino souhaiterait évoquer avec Marco Rubio la manière dont le football peut servir le pouvoir d’influence des États-Unis. Mais l’objectif est surtout politique. « Nous savons tous qu’il s’agit en réalité de préserver son poste. À ce stade, il n’est question de rien d’autre », a confié une source au média étasunien. Une autre personne consultée décrit un Infantino « isolé » et en quête « d’alliés de poids pour le soutenir publiquement », alors que l’UEFA continue notamment de faire front face à lui.