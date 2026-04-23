Karim Benzema met fin aux espoirs d’un retour à l’OL

Le vieux serpent de mer d’un possible retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais est sans doute mort avec cette dernière déclaration. Dans un live Instagram avec son ami le rappeur Roff, l’attaquant d’Al-Hilal a confié que le projet ne se fera jamais.

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«Je ne peux pas», soupire l’ancien Madrilène et Ballon d’Or 2022, sans doute un peu fatigué par cet éternel sujet. Après sa retraite de sportif professionnel en revanche, la porte semble toujours ouverte. «Pourquoi pas travailler là-bas après mais comme joueur non.»