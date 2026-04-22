Liam Rosenior et Chelsea se font assassiner par toute l’Angleterre

La chute semble interminable pour Chelsea. Sur la pelouse de Brighton, les Blues ont plongé encore un peu plus dans la crise avec une lourde défaite (3-0) qui symbolise la fin de saison catastrophique du club londonien. Tout avait pourtant commencé très tôt dans ce cauchemar lorsque Ferdi Kadioglu a ouvert le score dès la troisième minute, avant que Jack Hinshelwood ne fasse le break à l’heure de jeu et que Danny Welbeck n’achève les visiteurs dans le temps additionnel. Ce revers est surtout historique pour les mauvaises raisons puisque les Blues viennent d’enchaîner une cinquième défaite consécutive en championnat sans inscrire le moindre but, une série qui n’avait plus été vue à Stamford Bridge depuis… 1912. Au classement de Premier League, la situation devient critique. Dépassé par Brighton et désormais septième, Chelsea voit les places qualificatives pour la Ligue des Champions s’éloigner dangereusement à quatre journées de la fin.

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Au cœur de la tempête, Liam Rosenior apparaît plus fragile que jamais. Le technicien anglais, arrivé avec l’image d’un entraîneur moderne et prometteur, voit désormais son avenir sérieusement menacé après seulement quelques mois à la tête des Blues. Après l’élimination contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Chelsea n’avance plus et donne l’impression d’un groupe totalement désorienté. Le chaos s’est même invité avant le coup d’envoi lorsque l’absence de Cole Palmer et de João Pedro a fuité sur les réseaux sociaux via… le coiffeur de Marc Cucurella. Sur le terrain, la réaction n’est jamais venue. Les Londoniens ont été dominés dans tous les compartiments du jeu et Rosenior lui-même a explosé après la rencontre. L’entraîneur n’a plus protégé ses joueurs, dénonçant une prestation « inacceptable à tous les niveaux » et avouant être « sous le choc » et « tellement en colère ». Un discours brutal qui illustre l’ampleur de la fracture dans un vestiaire en perdition.

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Du jamais vu depuis 1912

Au lendemain de la débâcle, la presse anglaise s’est déchaînée. Le tabloïd Daily Mail décrit une équipe totalement perdue et s’interroge ouvertement sur la survie de son entraîneur. « Combien de temps cela va-t-il encore durer ? »s’interroge le journal après « une cinquième défaite consécutive sans marquer ». Dans une formule particulièrement assassine, le quotidien estime que « dire que cette équipe de Chelsea est complètement perdue sous la direction de Liam Rosenior serait faire injure à cette fameuse équipe qui a connu de nombreux désastres ». L’ambiance dans le parcage londonien a été à l’image de cette colère. Le média rappelle que des chants très violents ont retenti après le deuxième but de Brighton, les supporters scandant clairement « Va te faire foutre, Rosenior ». Pour le Daily Mail, la question est désormais simple pour les dirigeants. « Font-ils confiance à Rosenior pour les sortir de cette situation ou pensent-ils qu’il a perdu le contrôle de ce groupe de joueurs ? »

Le ton est tout aussi brutal ailleurs dans les médias britanniques. Le Sun affirme que la prestation de Chelsea pourrait « sonner le glas du règne de Liam Rosenior », tandis que les supporters visiteurs ont exprimé leur verdict bien avant la fin du match avec le même chant rageur visant leur entraîneur. Le Daily Mirror parle carrément d’une équipe « sans âme » et d’une humiliation totale, estimant que « lorsque les supporters se déchaînent avec une telle brutalité, il n’y a souvent plus de retour en arrière possible ». Même les analyses plus posées sont implacables. Dans les colonnes du Guardian, la rencontre est décrite comme « un nouveau chapitre sombre dans la saga Rosenior », tandis que le journal souligne que Brighton représente aujourd’hui « un modèle de gestion responsable que Chelsea n’a pas su imiter ». Une phrase résume peut-être le mieux la situation. « Chelsea avait l’air tristement mauvais et a été disséqué par un adversaire plein d’énergie et de créativité ». Une conclusion glaçante pour un club qui, il y a encore peu, visait les sommets européens et qui se retrouve désormais au bord de l’implosion.