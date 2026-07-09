Menu Rechercher
Commenter 11
Coupe du Monde

France - Maroc : Erling Haaland pointe du doigt l’arbitrage

Par Jordan Pardon
1 min.
Erling Haaland @Maxppp

L’équipe de France aurait pu mener dès la première période face au Maroc, mais les Bleus se sont heurtés à un Yassine Bounou des grands soirs. Le portier marocain a repoussé un penalty de Kylian Mbappé (28e), qui se l’était lui-même procuré après avoir débordé Noussair Mazraoui.

La suite après cette publicité

Mais ce qui a surtout retenu l’attention du public, c’est le temps d’attente pour vérifier que le penalty soit bien licite. Environ 3 minutes se sont écoulées entre le penalty sifflé et la course d’élan de Kylian Mbappé. Sur son compte Snapchat, Erling Haaland a pointé du doigt le manque de réactivité du corps arbitral, souvent pénalisant pour le tireur :« besoin d’attendre 5 minutes pour un penalty, c’est bien trop long.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Erling Haaland

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier