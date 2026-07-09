France - Maroc : Erling Haaland pointe du doigt l’arbitrage

L’équipe de France aurait pu mener dès la première période face au Maroc, mais les Bleus se sont heurtés à un Yassine Bounou des grands soirs. Le portier marocain a repoussé un penalty de Kylian Mbappé (28e), qui se l’était lui-même procuré après avoir débordé Noussair Mazraoui.

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🚨 Erling Haaland on Snapchat: "Need to wait 5 minutes to take a penalty is way too long." pic.twitter.com/FuQfrpFaxi — Madrid Zone (@theMadridZone) July 9, 2026

Mais ce qui a surtout retenu l’attention du public, c’est le temps d’attente pour vérifier que le penalty soit bien licite. Environ 3 minutes se sont écoulées entre le penalty sifflé et la course d’élan de Kylian Mbappé. Sur son compte Snapchat, Erling Haaland a pointé du doigt le manque de réactivité du corps arbitral, souvent pénalisant pour le tireur :« besoin d’attendre 5 minutes pour un penalty, c’est bien trop long.»