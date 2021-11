Ses favoris pour la Ligue des Champions, le futur de Kylian Mbappé, le vestiaire particulier du PSG : les nouvelles confidences de Lionel Messi

Depuis qu’il a signé au Paris Saint-Germain, Lionel Messi (34 ans) n’a jamais été aussi loquace dans les médias. Cette fois, c’est à Marca que le numéro 30 des Rouge-et-Bleu a accordé une longue interview. Un entretien dans lequel il a abordé plusieurs sujets, à commencer par les chances parisiennes en Ligue des Champions. Avec son trio magique Messi-Mbappé-Neymar, le club de la capitale est désigné comme le grand favori de l’édition 2021/2022. Un statut accordé grâce à la multitude de grands noms qui composent cette équipe francilienne. Mais pour Messi, Paris est loin d’être intouchable.

La suite après cette publicité

« Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et je ne vais pas nier que nous sommes candidats (à la victoire finale) vu notre nom. Mais il manque encore des choses pour être réellement une équipe forte. Il faut que l’on arrive à devenir une équipe et heureusement, nous avons de grands joueurs pour y arriver. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a d’autres équipes qui sont candidates. La Ligue des Champions est une compétition très difficile. Aujourd’hui, il y a Liverpool qui est très bien. Ensuite, il y a Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Atlético… Il y a beaucoup d’équipes qui peuvent batailler pour cette Ligue des Champions. »

Une belle liste dans laquelle ne figure pas le FC Barcelone. Si certains médias espagnols ne manqueront pas de le souligner, la Pulga a expliqué pourquoi elle ne faisait pas des Blaugranas des favoris à la victoire finale. « Le Real Madrid est toujours compétitif. Pareil avec l’Atlético. Barcelone traverse une période de reconstruction avec une équipe où il y a beaucoup de jeunes joueurs. Aujourd’hui, je pense qu’il y a de meilleures équipes que Barcelone. Mais même s’ils donnent cette impression (d’être moins forts), ça ne veut pas dire qu’ils n’arriveront pas à lutter parce qu’il faut prendre en compte l’arrivée de Xavi. »

Agréablement surpris par le vestiaire parisien

Le dossier Ligue des Champions évacué, Messi a eu droit à l’une des questions qui brûlent les lèvres des journalistes espagnols depuis de longs mois : Kylian Mbappé va-t-il signer au Real Madrid ? « Je ne sais pas. Seul lui sait ce qu’il a dans la tête et ce qu’il va faire. Je peux juste dire qu’il est heureux d’être resté ici cette saison. C’est un joueur très important pour nous et pour n os objectifs. Il est concentré à 100% sur nos objectifs. Après, quand la saison se terminera, il décidera ce qu’il fera. Mais je ne sais pas ce qu’il va se passer. » On n’en saura pas plus donc.

Enfin, à la question « Paris peut-il vraiment faire cohabiter plusieurs superstars dans un seul et même vestiaire ? », la réponse de l’Argentin a été claire. « J’ai eu la chance d’arriver dans un vestiaire composé de plein de bons joueurs et de bonnes personnes. C’est le plus important. Mon adaptation a été très rapide. C’est vrai qu’au début ç’a été bizarre. Il y avait la difficulté liée au changement d’endroit, après tant d’années vécues dans la même ville. Mais ç’a été facile parce que je connaissais beaucoup de joueurs et au sein du vestiaire, on parle beaucoup espagnol. C’est un vestiaire très uni, ça se voyait déjà de l’extérieur et c’est quelque chose qui s’est confirmé. » Lionel Messi est donc plus que jamais heureux au PSG.