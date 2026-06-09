ASSE : deux clubs portugais suivent Lucas Stassin

Auteur de deux saisons prometteuses sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Alors que la presse belge évoquait récemment une piste menant au FC Porto, le quotidien portugais A Bola révèle que l’attaquant belge n’est pas la piste prioritaire, mais qu’il figure également sur les tablettes du SC Braga. Le profil du joueur de 21 ans, capable d’allier mobilité, technique et sens du but, correspondrait parfaitement aux attentes de Carlos Vicens.

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Avec 23 buts et 11 passes décisives lors de ses 64 dernières apparitions avec les Verts, Stassin a confirmé son potentiel malgré les difficultés rencontrées par le club stéphanois. Estimé à 15 millions d’euros, l’international belge pourrait toutefois représenter un investissement important pour Braga. Le club portugais espère néanmoins profiter des ambitions du joueur et de la situation sportive de Saint-Étienne pour tenter de faire avancer le dossier dans les prochaines semaines.