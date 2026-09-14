Real Madrid : José Mourinho révèle pourquoi Yan Diomandé n’est pas titulaire

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse d’Elche ce mardi pour la 5e journée de Liga, avec l’obligation de rester au contact du FC Barcelone au classement. Après sa victoire convaincante contre le Rayo Vallecano le week-end dernier (4-1), la Casa Blanca veut poursuivre sur sa lancée et éviter de nouveaux points perdus dans la course au titre. Par ailleurs, José Mourinho a notamment été interrogé sur la situation de Yan Diomandé, recruté pour 140 millions d’euros, mais titularisé à une seule reprise depuis son arrivée, avec une prestation peu convaincante contre le Rayo.

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Le Special One a alors tenu à relativiser la situation de l’Ivoirien et rappelle surtout l’abondance de solutions dont il dispose dans le secteur offensif. « Il ne manque de rien. S’il était dans n’importe quelle autre équipe au monde, il jouerait 90 minutes à chaque match. Nous avons de nombreuses options, Diomandé, Vini, Arda, Brahim, puis Rodrygo bientôt… Donc parler d’un titulaire indiscutable, c’est difficile. » Pour Mourinho, le statut de Diomandé ne traduit donc pas un manque de qualité, mais simplement la concurrence très forte au Real Madrid, même si le jeune joueur de 19 ans devra obligatoirement faire mieux.