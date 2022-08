Nice d'accord avec Monaco pour Sofiane Diop

«On attend, mais il y a plusieurs joueurs qui devraient venir. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais je le répète, je comprends que ce n'est pas facile. D'autres clubs, plus grands que nous, sont sur les joueurs donc c'est dur de rivaliser. Si on veut prendre de bons joueurs, il y a une grosse rivalité. C'est très dur de trouver des joueurs», se plaignait Lucien Favre, le technicien niçois, ces derniers jours. Mais après quelques jours compliqués, le mercato des Aiglons avance enfin. Nicolas Pepe est officiellement arrivé en prêt... et ce n'est pas fini.

Comme nous vous l'avions annoncé, le Gym était récemment en très bonne position pour enrôler Sofiane Diop, actuellement sous les couleurs de l'AS Monaco. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club de la Principauté, l'attaquant de 22 ans était désiré pour renforcer le secteur offensif de Lucien Favre. Qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, le club azuréen a maintenant des arguments pour le faire venir.

Sofiane Diop, pas dans les plans de Monaco

Et selon les dernières informations de Nice-Matin, que nous pouvons confirmer, le Gym a accéléré les négociations ces dernières heures et a trouvé un accord avec Monaco autour de 20,5 millions d’euros (bonus compris) pour l'attaquant polyvalent de l’ASM. Une bonne avancée dans le dossier, même si le club et l’entourage du joueur n’ont pas encore trouvé d’accord autour du salaire et de la durée du contrat du joueur. Il reste quelques détails à régler.

Arrivé en 2018 en provenance de Rennes, son club formateur, Sofiane Diop a disputé 105 matchs (toutes compétitions confondues) sur le Rocher, pour 18 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Très apprécié par Niko Kovac, l'ex-entraineur monégasque, Sofiane Diop n’a été titularisé qu’une fois cette saison sous les ordres de Philippe Clement. Il devrait donc retrouver du temps de jeu sous les couleurs de Nice, à la recherche d'un profil comme le sien depuis le début du mercato.