El-Chadaille Bitshiabu plait fortement à l’OL

Difficile de ne pas parler de la saison de l’OL sans évoquer l’été dernier. En proie à d’énormes problèmes financiers à cause du mandat dangereux de John Textor, les Gones ont frôlé une relégation administrative en Ligue 2. Et même si la cure d’austérité est toujours d’actualité, force est de constater que le tandem Gerlinger-Kang a sérieusement rectifié le tir à Lyon. Et alors que le club est officiellement en vente, la femme d’affaires coréenne pourrait poursuivre son début de travail très sérieux dans le Rhône.

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En attendant, il y a une fin de saison à gérer pour les pensionnaires du Groupama Stadium. Après des périodes reluisantes et une série de 13 victoires de suite toutes compétitions confondues entre la fin 2025 et le début 2026, l’OL a connu une période de turbulences avec 9 matches sans victoire. Pire encore, les blessures et le manque de confiance ont entraîné les éliminations cruelles en Coupe de France et en Ligue Europa où les Rhodaniens avaient clairement quelque chose à jouer. Pour autant, revigoré par un succès bien construit contre Lorient dimanche dernier (2-0), Lyon s’est relancé et aspire à accrocher la Ligue des Champions en fin de saison.

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L’OL est toujours intéressé par El-Chadaille Bitshiabu !

Actuellement cinquièmes, les coéquipiers de Corentin Tolisso peuvent y croire malgré un calendrier compliqué et des adversaires qui ne veulent pas lâcher à leurs côtés (LOSC, Monaco, OM et Rennes). Et même si une qualification en C1 pourrait engranger de belles retombées financières, la cellule de recrutement de l’OL travaille déjà sur la saison prochaine. L’un des chantiers prioritaires sera la défense. Malgré les belles prestations de Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Ruben Kluivert, le jeune Noham Kamara, prêté par le PSG, n’a pas le temps de jeu escompté. Cet été, de belles offres pour Niakhaté ou Kluivert pourraient rebattre les cartes cet été dans l’arrière-garde rhodanienne.

Pour pallier d’éventuels départs, Lyon observe le marché. Dès lors, Bild nous indique ce mercredi que l’OL est intéressé par El-Chadaille Bitshiabu. Auteur de 8 petites apparitions cette saison en Bundesliga, le défenseur formé au PSG est en manque de temps de jeu de l’autre côté du Rhin même s’il sort d’une belle prestation contre Mönchengladbach le week-end dernier. Cet hiver, l’OL était déjà venu aux renseignements pour enrôler le natif de Villeneuve-Saint-Georges, mais le RasenBall Sport s’était opposé à un éventuel départ. Selon le média allemand, l’Olympique Lyonnais reste intéressé par les services du joueur de la génération 2005, sous contrat jusqu’en 2029 avec les pensionnaires de la Red Bull Arena. Un profil intéressant pour les Gones qui pourraient relancer un grand espoir du football français en défense.