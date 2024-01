Bayern Munich : Harry Kane promet l’enfer à Robert Lewandowski

Interrogé par Kicker, Harry Kane (30 ans), transféré au Bayern Munich l’été dernier, rayonne en Bavière. Déjà à la tête de 26 buts toutes compétitions confondues, le numéro 9 bavarois impressionne. Dans cette optique, l’international anglais est régulièrement comparé à l’un de ses prédécesseurs au Bayern : Robert Lewandowski, aujourd’hui sous les couleurs du FC Barcelone. Questionné sur les records établis par le Polonais lors de son passage à Munich, l’ex-attaquant des Spurs a d’ailleurs affiché sa détermination à l’idée de dépasser le buteur barcelonais dans l’histoire des champions d’Allemagne en titre.

«Je l’ai rencontré plusieurs fois, une fois lors d’un tournage publicitaire et une fois nous nous sommes croisés à l’aéroport. Il a fait énormément pour le club. Mais indépendamment de Lewandowski, quel que soit celui qui a établi des records avant vous au club, bien sûr, vous essayez de tirer le meilleur de vous-même, d’établir vos propres records et de battre ces records. Cependant, je ne pense pas à ces questions. Je veux juste jouer, les médias et les fans peuvent parler de tout le reste. Robert, à juste titre, a un statut extrêmement élevé ici, il a placé la barre très haut. Pour moi, c’était un bon début. Et quand nous arriverons en mars ou avril, j’espère que je serai un peu plus proche de ses records». Le message est passé !