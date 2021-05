Inter : l’agent de Lautaro Martinez discute avec le Real Madrid et l’Atlético

La suite après cette publicité

S'il a toujours manifesté son intention de rester à l’Inter, Lautaro Martinez (23 ans) pourrait plier bagages cet été. Les Nerazzurri ont besoin de liquidités et l’attaquant argentin représente une somme importante. C’est pourquoi son nouvel agent, Alejandro Camaño, a récemment rencontré les représentants du Real Madrid et de l’Atlético, d’après Marca.

En plus de négocier avec les deux clubs madrilènes, l’entourage de Lautaro négocie avec le FC Barcelone depuis plusieurs semaines. L’international albiceleste (19 sélections), auteur de 18 buts et 10 passes décisives cette saison, est sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023 mais ne devrait pas manquer d’offres cet été et pourrait quitter la Lombardie.