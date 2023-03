La police enquête sur Erling Haaland !

La suite après cette publicité

Erling Haaland dans la tourmente. Alors que The Sun a dévoilé ce lundi des photos et des vidéos montrant le buteur norvégien au téléphone alors qu’il était au volant de sa voiture, la police du Grand Manchester a décidé d’ouvrir une enquête ce mercredi selon la BBC. Pour rappel, les faits se seraient déroulés le 15 mars dernier, dans le quartier de New Islington près de l’Etihad Stadium.

Sur les clichés révélés par le journal britannique, on remarque bien l’avant-centre de 22 ans tenir son smartphone alors qu’il conduit. S’il est reconnu coupable, le cyborg des Skyblues pourrait perdre six points sur son permis et recevoir une amende de 200 livres sterling. Une polémique qui vient entacher l’image du meilleur buteur de Premier League, irréprochable pourtant sur le terrain.

