Le Real Madrid a tranché pour l’avenir de Vinicius Jr

La probable venue de Yan Diomandé au Real Madrid va créer un embouteillage dans le secteur offensif. Il faut s’attendre à des départs, notamment chez des joueurs importants. Le cas Vinicius fait grandement parler au club, lui qui est en négociations depuis plusieurs mois pour prolonger un contrat qui s’achève en 2027. Les négociations traînent en longueur alors l’équation est simple. Le Brésilien signe un nouveau bail dans les prochaines semaines ou sera vendu cet été.

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Arsenal tente sa chance dans cet épineux dossier. Les Gunners n’ont pas vraiment les faveurs de l’ailier de 26 ans, malgré une proposition très alléchante financièrement. Il n’empêche, ce pressing de la part des Anglais oblige la Casa Blanca à intervenir rapidement. D’après Sky Sports, des négociations auront lieu cette semaine avec l’entourage du joueur afin de trouver une solution, et allonger son bail à Madrid. Pour le média britannique, Vinicius « devrait finalement rester au Real Madrid au-delà de ce mercato estival ».