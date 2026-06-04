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Euro 2016 : la révélation de Deschamps sur le but d’Eder qui va faire parler

Par Jordan Pardon
1 min.
La déceptions des Bleus à côté de la joie des Portugais au Stade de France @Maxppp

Pour toute une génération née après 2000 et qui rêvait de voir la France remporter un trophée majeur, le revers de 2016 reste un souvenir profondément douloureux. Après avoir sorti l’ogre allemand en demi-finales (2-0), les Bleus avaient vu leurs rêves se briser en finale face au Portugal, au bout des prolongations (1-0). 10 ans plus tard, la blessure est quand même moins vive - le titre de champion du monde 2018 étant passé par là - mais la nouvelle révélation faite par Didier Deschamps pourrait relancer le débat autour du but victorieux d’Eder ce jour-là. Comme il l’indique dans un entretien accordé à Ouest-France, le sélectionneur des Bleus a appris lors d’une réunion FIFA que ce but n’aurait pas dû être accordé, et qu’il aurait été annulé avec la présence du VAR.

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«Quelle finale laisse le plus de regrets entre 2016 (contre le Portugal) et 2022 (contre l’Argentine) ? Je n’aime pas parler de regrets, mais de très fortes déceptions. 2016 en France, ça fait mal, car on n’avait plus gagné de titre depuis 2000. Heureusement, beaucoup de joueurs ont connu 2018 ensuite. Celle de Doha aussi fait très mal, car être champion du monde, c’est ce qu’il y a de plus fort. Avec le recul, les deux finales sont douloureuses car elles basculent du mauvais côté pour pas grand-chose. J’ai même appris lors d’une réunion Fifa que le but du Portugal aurait été refusé s’il y avait eu la VAR, pour une faute au départ de l’action. Ça ne remet pas l’histoire en cause. Si je dois en distinguer une, je dirais 2022, car c’est une occasion ratée à l’échelle mondiale.»

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