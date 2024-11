Pourquoi regarder OL-ASSE

Des images qui ont marqué la Ligue 1. Des joueurs qui ont mis des buts d’anthologie ou qui ont pété les plombs. Seul un derby OL-ASSE peut offrir autant de moments cultes. Cela tombe bien, c’est ce dimanche sur DAZN, pour le grand retour de ce monument du football français. Il était relégué aux oubliettes à cause du passage des Stéphanois en Ligue 2 mais les Verts sont remontés pour affronter de nouveau leur plus grand rival. Et si le choc parait un poil déséquilibré entre un promu et une club qui joue la qualification européenne, il promet toujours des rebondissements.

La suite après cette publicité

Au classement, l’OL est 6e, l’ASSE 16e. Mais seulement 5 points séparent les deux rivaux. L’OL aimerait s’éloigner un peu plus et se rapprocher du peloton de tête. L’ASSE voudrait prendre de l’air sur la zone rouge et rejoindre le milieu de tableau. Voilà pour les éléments comptables, mais c’est bien la suprématie régionale qui se joue sur cette rencontre, avec des supporters déchaînés. Le Groupama Stadium va rugir plus que jamais, dans une ambiance qui s’annonce bouillante.

Regarder le match de foot OL-ASSE en streaming

Pour ce grand classique de la L1, on peut s’attendre à du spectacle. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal +, qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement OL-ASSE.

La suite après cette publicité

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose encore une folle promotion : la formule DAZN Unlimited, avec 100% de la Ligue 1, passe à 19,99€ par mois (au lieu de 29,99) pour un engagement sur 12 mois ! Et encore mieux, si vous voulez bénéficier de 2 streams simultanées, la formule DAZN Unlimited+ passe à 29,99 € au lieu de 49,99€, pour un engagement de 12 mois encore. Une option intéressante pour partager les frais avec un ami ou de la famille ! Outre la Ligue 1, l’offre DAZN Unlimited vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…).

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cet OL vs ASSE directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’offre DAZN à 19,99 € par mois.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match OL-ASSE.