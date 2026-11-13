Manchester United : tout est bouclé pour Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino dirigera ses deux derniers matchs comme sélectionneur des États-Unis face à Haïti avant de s’envoler pour l’Angleterre. Il est attendu à Manchester United jeudi de la semaine prochaine et sera sur le banc face à Liverpool trois jours plus tard.

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Les Red Devils débourseront environ 9 M€ pour racheter sa fin de contrat avec la fédération américaine. L’Argentin était sous contrat jusqu’en 2030. À Manchester, il s’apprête à signer jusqu’en 2029, dévoile Sky Sports ce matin, et succédera à Michael Carrick, officiellement limogé depuis hier.