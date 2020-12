Eibar - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Vainqueur du derby contre l'Atlético le week-end dernier, le Real Madrid s'est relancé en Liga puisqu'il a aussi battu l'Athletic en milieu de semaine. Il s'agit maintenant de confirmer sur le terrain de Eibar ce dimanche soir (match à suivre en live commenté sur FM). Pour cela, Zidane va sortir la grosse équipe, ou presque.

Le Français alignera sans doute un 4-3-3 avec une défense classique entre les présences de Varane et Ramos, et un milieu de terrain légèrement modifié. Si Casemiro et Kroos doivent démarrer, Valverde serait préféré à Modric. Benzema sera associé devant à Lucas Vazquez et Asensio. En face, les Basques se présenteront aussi en 4-3-3 avec Inui sur un côté de l'attaque et très probablement la titularisation d'Edu Exposito au milieu.