Seko Fofana de retour à Rennes

Prêté par le Stade Rennais au FC Porto, Seko Fofana va faire son retour en Bretagne. Ce vendredi, la formation portugaise a officialisé le départ du milieu de terrain ivoirien, auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 12 matches de Liga Portugal.

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A tua marca fica para sempre gravada no nosso título 🏆



Felicidades na próxima etapa, Fofana! 💙#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/IByLA66DTN — FC Porto (@FCPorto) May 29, 2026

«Ta marque reste à jamais gravée sur notre titre. Félicitations pour la prochaine étape, Fofana», précise Porto sur ses réseaux sociaux. Passé par Lens, Al-Nassr ou encore Al-Ettifaq, le joueur de 31 ans s’apprête donc à retrouver Franck Haise, son ancien coach dans le nord de la France.