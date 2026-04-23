La blessure de Lamine Yamal inquiète les réseaux

La rencontre Barça-Celta Vigo (1-0) avait tout d’un match banal, mais pourrait finalement marquer un tournant dans la saison de Lamine Yamal et du Barça. Buteur sur penalty avant la pause, le prodige catalan s’est immédiatement tenu la cuisse gauche avant de sortir abattu. Si aucun verdict n’a été prononcé pour l’heure et que le FC Barcelone devrait communiquer dans la journée, les fans sur les réseaux sociaux sont inquiets à un mois et demi de la Coupe du Monde.