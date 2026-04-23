Menu Rechercher
Commenter 11
Liga

La blessure de Lamine Yamal inquiète les réseaux

Par Quentin Baty
Barcelone 1-0 Celta Vigo

La rencontre Barça-Celta Vigo (1-0) avait tout d’un match banal, mais pourrait finalement marquer un tournant dans la saison de Lamine Yamal et du Barça. Buteur sur penalty avant la pause, le prodige catalan s’est immédiatement tenu la cuisse gauche avant de sortir abattu. Si aucun verdict n’a été prononcé pour l’heure et que le FC Barcelone devrait communiquer dans la journée, les fans sur les réseaux sociaux sont inquiets à un mois et demi de la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Celta Vigo
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier