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Ligue 1

Un ex de Ligue 1 devient le premier joueur à gagner deux Coupes d’Europe la même saison

Par Jordan Pardon
1 min.
Evann Guessand @Maxppp

Du jamais vu dans l’histoire. En remportant la Ligue Europa Conférence avec Crystal Palace hier soir (1-0 contre le Rayo Vallecano), Evann Guessand est devenu le premier joueur à remporter deux Coupes d’Europe la même saison. Prêté aux Eagles depuis cet hiver, l’attaquant ivoirien est entré en jeu en fin de rencontre lors de la finale de mercredi.

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Pour rappel, l’ancien Niçois évoluait à Aston Villa en première partie de saison, qu’il avait rejoint en provenance du Gym. Les Villans ont, eux, remporté la Ligue Europa face à Fribourg (0-3). Une victoire comptabilisée dans le palmarès de Guessand, qui avait participé à la phase de Ligue de la C3 avec le club situé à Birmingham.

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