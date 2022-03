PSG : Mauricio Pochettino sème le doute sur son avenir

La suite après cette publicité

Depuis la terrible élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions (1-0, 1-3), le sujet est revenu sur la table. L'avenir de Mauricio Pochettino, encore sous contrat jusqu'en 2023 avec le club de la capitale, est en effet au cœur des débats depuis plusieurs jours, alors que son équipe n'a plus que le Championnat à jouer puisqu'elle a aussi été éliminée en huitièmes de finale de Coupe de France par l'OGC Nice il y a peu.

La question du futur de l'Argentin avait pourtant disparu quelque temps alors qu'il y a encore quelques mois, nous vous annoncions en exclusivité que le PSG rêvait d'un duo Arsène Wenger-Zinedine Zidane, avec le champion du Monde 1998 sur le banc donc. Oui mais voilà, avec ce coup dur en C1, l'ancien manager des Spurs semble encore un peu plus en danger, et l'été risque d'être mouvementé. Mais alors qu'en pense le principal concerné ? Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement à Monaco en Ligue 1 (dimanche, 13h), Mauricio Pochettino a beaucoup parlé, mais a un peu botté en touche.

«On verra ce qui se passe à la fin de la saison, ce que le club veut faire»

«C'était un coup dur inespéré, ça prendra quelque temps pour retrouver un sommeil normal et un comportement normal. Par rapport au futur, à l'avenir, je pense à aujourd'hui, demain, je suis concentré pleinement à bien finir la saison, du mieux possible. Après, par rapport à ça, on verra ce qui se passe à la fin de la saison, ce que le club veut faire et quelle décision il veut prendre», a d'abord lâché le technicien de 50 ans tout en répondant à une question sur l'après Real Madrid-PSG. Mais Mauricio Pochettino ne s'est pas arrêté là.

«Nous sommes des compétiteurs et ce type de défi, c'est quelque chose de passionnant à relever. C'est une situation de revanche de pouvoir donner au club la possibilité de pouvoir se battre encore pour ce titre. Au delà de la tristesse et de la déception, il y a l'énergie et la motivation pour le faire. (...) C'est une question aussi de s'asseoir, d'étaler les idées, de voir cette vision qu'il y a sur l'avenir. On a plein de choses à se dire avec le club: les idées, le projet...» Rendez-vous donc dans quelques mois pour en savoir un peu plus concernant le futur de l'Argentin, qui a en tout cas progressé à Paris : «c'est vrai qu'après plus d'un an à la tête du club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes avec le staff technique meilleurs que quand nous sommes arrivés.»

