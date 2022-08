Serie A : l'AC Milan et l'Atalanta assurent pour leur entrée en lice

Deux rencontres au programme pour ouvrir la saison 2022/2023 de Serie A, à Milan et Bergame. La première rencontre entre l'AC Milan, championne d'Italie en titre, et l'Udinese a offert aux spectateurs un superbe spectacle. A la mi-temps, le score était déjà de 2 buts partout : Rodrigo Becao avait d'abord ouvert le score en tout début de match (0-1, 2e), avant que les Rossoneri ne marque à deux reprises grâce à Theo Hernandez (1-1, 11e) et Ante Rebic (2-1, 15e). Adam Masina égalisait finalement avant la pause d'une tête plongeante (2-2, 45+3e).

Au retour des vestiaires, Brahim Diaz surprenait les visiteurs quelques instants après le coup d'envoi de la seconde période (3-2, 46e), suivi de l'attaquant croate Ante Rebic pour son doublé personnel (4-2, 68e) pour une belle victoire des Lombards pour leur entrée en lice en championnat. A l'inverse, l'autre match n'a pas offert un spectacle tout aussi plaisant. L'Atalanta, quant à elle, s'imposait sur la pelouse de la Sampdoria (2-0). Si Rafael Toloï croyait inscrire la seule réalisation durant la première demi-heure (26e), et ce malgré le but refusé de Francesco Caputo plus tôt dans la rencontre (14e), Ademolah Lookman confirmait le succès de la Dea dans le temps additionnel (90+5e).