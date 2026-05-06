LdC : scènes de liesse à Paris pour célébrer la qualification du PSG

La qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions a déclenché une vague de célébrations dans la capitale. Plusieurs scènes de liesse ont été observées dès le coup de sifflet final, notamment autour de la place de la République, où des milliers de supporters se sont rassemblés dans une ambiance festive. Chants, fumigènes et pétards ont accompagné la nuit parisienne, marquant l’euphorie d’un nouveau rendez-vous européen pour le club de la Capitale.

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Dans d’autres secteurs de Paris, notamment aux abords du Parc des Princes et sur le périphérique, des débordements ont également été signalés avec des attroupements massifs et des comportements à risque. Une fête populaire et intense qui s’est étendue bien au-delà des tribunes, reflet de l’engouement suscité par cette nouvelle finale du PSG en Ligue des Champions.