Premier League : Jürgen Klopp élu manager du mois de mai

La Premier League a annoncé ce samedi que Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, avait été élu meilleur entraîneur du mois de mai outre-Manche. L'entraîneur allemand de 53 ans est récompensé pour la très belle fin de saison réalisée par ses hommes, qui ont remporté leurs cinq rencontres disputées ce mois-ci.

La suite après cette publicité

Les Reds ont en effet battu Southampton (2-0), Manchester United (4-2), West Bromwich Albion (2-1), Burnley (3-0) et Crystal Palace (2-0) dans le sprint final en Premier League. Une série ayant notamment permis à Liverpool de terminer sur le podium du championnat d'Angleterre en 2020-2021. Une finalité inespérée après une saison bien compliquée pour l'ancien coach du Borussia Dortmund et ses hommes.

✅ Played 5⁣

✅ Won 5⁣

⁣

Jurgen Klopp is @BarclaysFooty's Manager of the Month for May after @LFC's faultless end to the #PL season 🔴#PLAwards pic.twitter.com/JLckWJ8Nmc