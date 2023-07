PSG : l’incroyable rumeur Nuno Tavares !

La suite après cette publicité

Et si Nuno Tavares s’ajoutait à la liste des joueurs ayant joué pour l’OM et le PSG ? Une chose est sûre, les dernières informations publiées par le média Relevo risquent de faire parler dans les prochaines heures. Sous les couleurs olympiennes la saison dernière, le Portugais de 23 ans est, en effet, annoncé dans le viseur de Luis Campos, à la recherche d’un arrière droit après la nouvelle blessure de Nuno Mendes.

Déterminé à l’idée d’offrir un effectif compétitif à Luis Enrique, le conseiller sportif des Rouge et Bleu penserait ainsi au défenseur des Gunners, auteur de 6 buts en 31 matches avec l’OM lors du précédent exercice. Privé pour plusieurs semaines (ou mois) de Nuno Mendes et à l’heure où Juan Bernat pourrait rapidement quitter la Ville Lumière, le PSG a logiquement besoin de garanties à ce poste.

Un autre latéral également pisté !

À l’heure où de nombreux observateurs annoncent que Layvin Kurzawa pourrait assister à la tournée japonaise du club parisien, la piste menant au Lisboète semble plaire en interne. Dans cette optique, Relevo souligne le potentiel de Tavares, international portugais U21, et sa bonne connaissance du championnat de France. Si le degré d’avancement des Parisiens sur ce dossier n’est pas précisé par le média espagnol, ce dernier indique que la possible arrivée de l’ancien joueur de Benfica interviendrait après la fin des tournées estivales d’Arsenal et du PSG.

Outre cette piste qui peut paraître aussi surprenante qu’improbable, Luis Campos serait également à l’affût pour un latéral français dont le nom n’a pas fuité. Une chose est sûre, le club de la capitale semble bien décidé à accélérer pour se renforcer dans le couloir gauche. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Arsenal, Nuno Tavares pourrait alors être l’heureux élu. Une nouvelle qui, si elle venait à se confirmer, devrait provoquer quelques réactions du côté des supporters parisiens…