Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026, Belgique : Amadou Onana sort sur blessure
@Maxppp
Alors que la Belgique mène 1-0 contre les États-Unis grâce à un but de Charles De Ketelaere, les Diables Rouges doivent néanmoins composer avec un gros coup dur. Dominant au milieu du terrain, Amadou Onana s’est écroulé.
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Le joueur d’Aston Villa s’est touché le genou droit et n’a pas pu continuer. Il a été remplacé par Hans Vanaken. Une sortie peu rassurante pour la suite de sa compétition.
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