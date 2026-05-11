Real Madrid : certains cadres demandent le départ de Fede Valverde !

Sanctionné d’une amende de 500 000 euros après son altercation avec Aurélien Tchouameni, Federico Valverde traverse une période sombre avec le Real Madrid. Et selon les dernières informations de Radio Marca, son cas pourrait empirer dans les semaines à venir.

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En effet, d’après le journaliste Ramón Álvarez de Mon, certains cadres merengues réclament, aujourd’hui, le départ du milieu de terrain uruguayen dès cet été. Un sujet qui reste toutefois très sensible dans les hautes sphères madrilènes, conscientes de tout ce que le joueur de 27 ans a apporté au club depuis son arrivée. Affaire à suivre…