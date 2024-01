Mercato OM : ça bouge pour Vitinha !

Un an après son arrivée pour 32 millions d’euros, quel bilan tirer de l’aventure phocéenne de Vitinha ? Pour l’instant, et même s’il y a eu quelques bonnes prestations cette saison, comme ce match face à l’OL début décembre, c’est plutôt moyen, et même décevant. L’ancien buteur star de Braga peine à montrer son meilleur visage sous la tunique phocéenne. Il affiche actuellement 4 buts et une passe décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues avec les Phocéens, un tableau statistique clairement insuffisant.

Pour autant, il semble conserver une belle cote sur le marché. Le quotidien La Provence nous explique ainsi que plusieurs clubs étrangers sont venus aux nouvelles pour l’instant. Pas encore d’offre officielle formulée à la direction phocéenne, mais des discussions avec l’entourage du joueur. Qu’en pense l’OM ? Et bien dans une situation financière un peu tendue, vis-à-vis de la DNCG qui encadre sa masse salariale surtout, les Marseillais ne ferment pas la porte à un départ du Lusitanien. Bien qu’il ne soit pas parmi les joueurs à vendre en priorité, comme peuvent l’être Azzedine Ounahi ou Luis Henrique.

Il est décidé à rester mais…

Les Marseillais comptent ainsi sur lui pour l’avenir, mais écouteront les offres, si offre(s) il y a. Le journal précise que l’OM espère tout de même en tirer une belle somme en cas de vente. Son prix a été fixé à bien plus de 20 millions d’euros. Un montant conséquent pour un joueur qui sort de mois compliqués. Il convient aussi de signaler que le principal concerné n’a pas vraiment l’intention de partir.

Il est ainsi totalement épanouit à Marseille, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Il a à cœur de prouver que la direction ne s’est pas trompée en le recrutant il y a un an, tout comme il est à l’aise sous les ordres de Gattuso et son 3-5-2. Vitinha ne forcera donc pas un départ, mais qui sait, si une belle offre venait à arriver sur la table de la direction phocéenne, cette dernière pourrait mettre un peu la pression…