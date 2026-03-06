PSG-Monaco : Nuno Mendes n’accable pas Zaïre-Emery après son erreur

Présent au micro de BeIN Sports après la défaite (1-3) du PSG face à l’AS Monaco, Nuno Mendes est revenu sur le scénario de cette rencontre et notamment l’ouverture du score concédée par les Parisiens après une grossière erreur de Warren Zaïre Emery. Pour autant, le piston portugais n’a pas voulu accabler son partenaire.

«On n’était pas à notre niveau. Il faut s’améliorer. Arriver devant le but et marquer, c’est le plus important. Ce sont des choses qui arrivent (les erreurs) mais qu’on peut éviter. Warren a perdu le ballon mais on est là avec lui. Ce n’est pas avec ce but qu’on a perdu. On a pris encore deux buts. Ca fait mal», a ainsi avoué Mendes.