Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

PSG-Monaco : Nuno Mendes n’accable pas Zaïre-Emery après son erreur

Par Josué Cassé
1 min.
Nuno Mendes avec le PSG @Maxppp
PSG 1-3 Monaco

Présent au micro de BeIN Sports après la défaite (1-3) du PSG face à l’AS Monaco, Nuno Mendes est revenu sur le scénario de cette rencontre et notamment l’ouverture du score concédée par les Parisiens après une grossière erreur de Warren Zaïre Emery. Pour autant, le piston portugais n’a pas voulu accabler son partenaire.

La suite après cette publicité

«On n’était pas à notre niveau. Il faut s’améliorer. Arriver devant le but et marquer, c’est le plus important. Ce sont des choses qui arrivent (les erreurs) mais qu’on peut éviter. Warren a perdu le ballon mais on est là avec lui. Ce n’est pas avec ce but qu’on a perdu. On a pris encore deux buts. Ca fait mal», a ainsi avoué Mendes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Nuno Mendes
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nuno Mendes Nuno Mendes
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier