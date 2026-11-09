Une énorme polémique religieuse autour de Félix Nmecha prend de l’ampleur en Allemagne

C’est une nouvelle polémique qui frappe l’Allemagne et dont les enjeux, comme souvent, dépassent le rectangle vert. Si le Borussia Dortmund réalise un début de saison intéressant, étant deuxième de Bundesliga à égalité avec le leader, le Bayern, le club de la Ruhr fait face à une affaire assez difficile à gérer. Elle concerne Félix Nmecha, son milieu de terrain international allemand.

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Effectivement, le joueur de 26 ans est affilié à Ballers in God, un réseau et mouvement international chrétien évangélique qui rassemble des footballeurs professionnels, comme se décrit lui-même le groupe. « Ballers in God Pro est une communauté mondiale, dirigée par des joueurs, qui se consacre à aider les footballeurs professionnels et leurs partenaires à mieux connaître Jésus et à progresser dans leur cheminement chrétien », peut-on lire sur le site de BiG.

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Une affaire d’état !

Nmecha n’hésite donc pas à manifester sa foi en Jésus-Christ et son appartenance à BiG lors de ses célébrations. Il a notamment fait la célébration de la couronne impliquant que le Christ est roi et que toute la gloire lui revient - dans le cadre de la campagne The King’s Return de Ballers in God - lors du match face au SV Elversberg ce week-end, pendant lequel il a inscrit un doublé. Ce qui a gêné beaucoup de monde en Allemagne, puisque Ballers in God est considéré par certains comme homophobe, anti-LGBTQ et adoptant des positions anti-avortement, entre autres. Le groupe de supporters officiel du Borussia Dortmund a d’ailleurs publié un communiqué pour condamner le joueur. « La foi ne justifie pas l’exclusion. La foi ne justifie pas la division. Et la foi ne doit pas non plus être détournée pour ne pas reconnaître la diversité de la société dans laquelle nous vivons », peut-on y lire, réclamant une réaction des dirigeants et leur demandant de prendre leurs distances avec le joueur.

C’est en tout cas un sujet brûlant en Allemagne, avec des opinions très polarisées. Un article d’opinion de Bild va par exemple jusqu’à dire que le BVB doit interdire la célébration de Nmecha, et que le joueur doit s’exprimer publiquement pour dissiper tout doute autour de sa personne. D’autres sont du côté du joueur. De son côté, le club a déjà fait savoir qu’il allait parler avec son milieu de terrain, alors que la Fédération Allemande s’est aussi saisie du dossier, même si Rudi Völler, le directeur sportif de la fédé, a tenu à défendre son joueur, réfutant les accusations d’homophobie. Jürgen Klopp, le sélectionneur, va aussi parler en face à face avec Nmecha. Une affaire qui prend donc de sacrées proportions…