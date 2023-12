Ligue des Champions : le PSG craint le pire à Dortmund

Demain sera un grand jour pour le Paris Saint-Germain. Les troupes de Luis Enrique affronteront le Borussia Dortmund, lors de la 6ème et ultime journée du groupe C de Ligue des Champions. Sur la pelouse du stade du Signal Iduna Park, les Parisiens joueront leur survie dans la compétition. Un match sous haute pression que le tacticien natif de Gijon prépare avec une relative positivité : «J’essaye toujours de voir le verre à moitié plein. Le côté positif est que sur ce dernier match, nous avons encore notre destin entre nos mains. Si vous commencez à regarder le négatif, vous allez forcément avoir des problèmes. Nous sommes capables de gagner demain. Maintenant nous devons le montrer sur le terrain. Le plus important c’est de savoir quelles sont nos forces, de suivre le plan de la meilleure des manières sans se laisser prendre par la pression. Si tu ne veux pas de pression, il ne faut pas signer dans un grand club en tant que joueur ou entraîneur. Je n’ai pas de problème avec la pression. J’ai envie de profiter de ce grand match», a déclaré l’entraîneur espagnol Luis Enrique en conférence de presse ce mardi.

La suite après cette publicité

«La logique dans le groupe de la mort, c’est que les différences ont été petites dans chaque match. On aurait pu gagner chaque match comme on aurait pu perdre chaque match. Cela n’était pas difficile à deviner que nous serions encore dans cette position à la dernière journée. Dortmund est qualifié mais pas assuré de sa place et on peut aussi le faire. Cela dépend de nous. Les deux autres équipes n’ont pas leur destin entre leurs mains comme nous. On a eu des problèmes, notamment à l’extérieur, mais on ne va pas changer notre manière de jouer et notre envie de gagner. Nous devons considérer ce match comme une finale. On va retrouver en face de nous une bonne équipe de Dortmund qui est déjà qualifiée et cela sera difficile», a alors longuement expliqué l’entraîneur espagnol, qui semblait quelque peu agacé par les questions au sujet de son avenir en cas d’élimination mercredi.

À lire

LdC, PSG : Marquinhos donne des nouvelles de Warren Zaïre-Emery

L’ombre de l’élimination plane !

Peu avant l’entraîneur parisien, c’est le capitaine brésilien, Marquinhos, qui s’est présenté devant les journalistes déjà présents en Allemagne ce mardi. De retour de blessure, le défenseur central a conscience de l’importance de cette rencontre aux mille enjeux. Présent au club depuis presque 10 ans, le Brésilien a connu tous les traumatismes passés dans cette compétition : «Il y a beaucoup d’excitation, mais la pression négative, on doit s’en servir pour se motiver. C’est que les grands joueurs et les grandes équipes doivent faire. On a notre destin entre les mains. C’est le genre de match et de moment qu’on veut vivre, nous, les grands joueurs, dans une carrière. C’est un match qui peut nous lancer dans cette saison européenne», a affirmé le joueur de 29 ans qui a retrouvé le chemin des pelouses le weekend dernier contre le FC Nantes. Un match au cours duquel Marquinhos a disputé 61 minutes pleines et solides. Pour se qualifier, les Parisiens ont besoin d’une victoire ou d’un match nul combiné à une absence de succès de Newcastle contre l’AC Milan. Si Paris perd, il faudra espérer un match nul entre les Rossoneri et les Magpies.

La suite après cette publicité

Dès le tirage au sort en août dernier, le club de la Capitale savait que le groupe de Ligue des Champions allait être ouvert et relevé avec Newcastle, Dortmund et l’AC Milan. Mais le défenseur de la Seleção ne veut pas hiérarchiser les différentes compétitions dans lesquelles est engagé le PSG. Pour Marquinhos, la rencontre de demain doit se préparer avec le même sérieux et professionnalisme que tous les autres matchs disputés : «Le discours a changé, car il y a beaucoup d’envie aussi en championnat. Il y avait beaucoup d’exigence. Pour nous, c’est importance de tout aller chercher, ce n’est pas pour négliger la Ligue des champions. On prépare tous les matchs de la meilleure façon. Il ne faut pas laisser passer un trophée. Vous pensez au côté négatif, moi, je pense au côté positif. Si on fait un grand match, avec nos supporters qui seront là, cela peut nous lancer et nous donner beaucoup de confiance», a ensuite conclu Marquinhos. En tout cas, la motivation est bien présente, alors que le Paris Saint-Germain pourrait être rebasculé en Ligue Europa pour la première fois depuis le rachat du club par QSI en 2011.

Retrouvez le match Dortmund - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.