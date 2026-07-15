Le Premier ministre espagnol célèbre la qualification de la Roja

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rapidement réagi à la qualification de la Roja pour la finale de la Coupe du Monde après sa victoire face à la France (2-0). Sur son compte X, le chef du gouvernement espagnol a salué la performance de la sélection de Luis de la Fuente avec un message enthousiaste : « Spectaculaire jusqu’à la finale ! Une fois de plus, la sélection espagnole nous fait rêver. Allez, l’Espagne ! » Un message qui a rapidement été relayé par de nombreux supporters au lendemain de la demi-finale avec plus de 1,2 million de vues.

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E S P E C T A C U L A R



¡A LA FINAL!



Una vez más, la @SEFutbol nos hace soñar.



¡Vamos, España! 🇪🇸 https://t.co/OsqVcwa7si — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 14, 2026

Cette réaction illustre l’engouement suscité par le parcours de la Roja dans le pays. Tombeuse de la France, l’Espagne disputera désormais la finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine ou l’Angleterre avec l’ambition de décrocher un deuxième titre mondial de son histoire.