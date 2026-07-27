Al-Hilal : ça se tend sérieusement avec Karim Benzema !

Al-Hilal veut faire un énorme ménage dans son effectif, après une saison blanche. Et plusieurs joueurs pourraient en faire les frais. Le club saoudien veut logiquement se renforcer, et faire venir de nouvelles stars. En raison des limitations d’étrangers dans les effectifs - les clubs ont droit à 8 étrangers au total - l’écurie de Riyad doit d’abord se débarrasser de certains joueurs non-Saoudiens avant d’en faire venir d’autres.

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Karim Benzema fait partie des concernés. Arrivé il y a quelques mois seulement, l’attaquant tricolore est déjà considéré comme indésirable. Ce qui peut sembler surprenant, puisqu’en plus du fait qu’il ait rejoint le club il n’y a quelques mois seulement, il a été assez performant. En 13 rencontres, l’ancien d’Al-Ittihad a ainsi inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives. Une ligne statistique plus qu’honorable, qui confirme qu’à 39 ans, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a encore beaucoup de choses à apporter. A Al-Hilal, ou ailleurs…

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Benzema bientôt libre ?

Seulement, si son club souhaite le mettre à la porte, le Français ne compte pas se laisser faire. Arriyadiyah indique ainsi qu’Al-Hilal a tenté de le placer dans des clubs promus en première division lors de ce mercato estival, mais que le Français a refusé. Il accepterait de partir à une condition : qu’Al-Hilal résilie son contrat et lui verse l’année de contrat qui lui reste.

Il serait ainsi libre de tout contrat, et en mesure de signer où il le désire. Champion d’Arabie saoudite en 2025 et double vainqueur de la Coupe nationale, reste désormais à savoir si Benzema décidera de rester dans le pays du Golfe, ou s’il sera tenté par un retour en Europe, comme l’ont fait d’autres joueurs comme N’Golo Kanté. De son côté, Al-Hilal a récmement mis 80 millions d’euros sur la table pour enrôler Crysencio Summerville, et s’apprête à accueillir le portier Marcin Bulka. Benzema sera donc peut-être bientôt disponible pour 0€ !