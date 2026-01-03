L’AS Monaco s’intéresse à Issa Diop

À la recherche de renforts défensifs pour le mercato hivernal, l’AS Monaco a inscrit le nom d’Issa Diop sur sa short-list. Le défenseur central de Fulham, âgé de 28 ans, plaît pour son profil expérimenté et sa connaissance de la Ligue 1, lui qui a été formé au Téfécé. Le club de la Principauté souhaite renforcer son secteur défensif, un secteur en manque de ressources, comme cela a pu se confirmer ce samedi après-midi contre l’OL (1-3).

Le défenseur central d’1,94m fait partie des options sérieusement étudiées en interne. Ces dernières semaines, le FC Nantes s’était également positionné sur le dossier, sans succès. D’autres clubs suivent aussi attentivement sa situation, comme dernièrement le Paris FC. Ce qui pourrait animer le dossier dans les prochaines semaines, alors que son avenir à Fulham reste ouvert, lui qui est sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2027.