OM : Sampaoli fête son premier anniversaire

La suite après cette publicité

Jorge Sampaoli est arrivé l'année dernière à l'Olympique de Marseille. Juste après la révolution des Cyprès et l'éviction de Jacques-Henri Eyraud, remplacé par Pablo Longoria. Depuis, l'OM va mieux : les Phocéens sont deuxièmes de Ligue 1 avec quatre points d'avance sur le troisième et sont toujours en course pour la victoire finale en Conference League.