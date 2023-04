Neymar pousse à bout le PSG !

La suite après cette publicité

À des milliers de kilomètres de Paris, Neymar fait encore parler de lui. Et malheureusement pas pour de bonnes raisons… Blessé et opéré de la cheville droite en mars dernier, l’international brésilien (124 sélections, 77 buts) ne devrait pas refouler les pelouses de Ligue 1 avant la fin de la saison. Aperçu du côté de Rio de Janeiro, l’ancien joueur du FC Barcelone semble d’ailleurs très détaché du «bien manger, bien dormir» prôné par Kylian Mbappé. Dans cette optique, si le PSG devrait bel et bien sécuriser un onzième titre de champion de France après une nouvelle victoire, sans briller, face au SCO d’Angers, l’ancien attaquant du Barça profite, lui, pleinement de cette période de convalescence.

Dans la continuité d’un exercice 2022-2023 plus que jamais contrasté pour les hommes de Christophe Galtier, la star parisienne brille ainsi plus par ses stories Instagram, postées au cours des derniers jours, que ses arabesques. Auteur de 18 buts et 17 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Brésilien parachève ainsi une nouvelle année irrégulière. Brillant lors de ses premières sorties sous le maillot parisien et grand artisan de l’avance prise par les Rouge et Bleu en tête du championnat, le natif de Mogi das Cruzes a finalement totalement craqué après l’échec de la Seleção au Mondial 2022. Une piètre habitude pour l’homme de 31 ans.

Neymar agace loin de Paris…

À l’image de son expérience dans la capitale française, Neymar se distingue, en effet, par une inconstance chronique. Parfois inarrêtable, souvent discutable, Neymar semble, aujourd’hui, bien loin du PSG et de sa lutte pour le titre. Sur ses réseaux sociaux, la star auriverde se régale. Des playoffs NBA au surf en passant par quelques parties de padel, le numéro 10 parisien passe du bon temps. Un contraste forcément discuté, à l’heure où le PSG traverse une période délicate tant sur les terrains qu’en interne. Présent aux Intel Extreme Masters Rio 2023, au Brésil, pour assister aux matches du célèbre jeu de tir CSGO (Counter-Strike: Global Offensive) et à la défaite de l’équipe brésilienne Furia, où évoluent plusieurs amis à lui, Neymar attise logiquement les crispations.

Régulièrement critiqué pour son hygiène de vie et ses blessures à répétition, l’attaquant de 31 ans ne cesse alors d’aggraver son cas aux yeux des Parisiens. Au point de rendre son départ inévitable dans les semaines à venir ? Difficile pour l’heure de l’imaginer puisque, sauf surprise, l’ancien Blaugrana, sous contrat jusqu’en juin 2027, devrait rempiler pour une saison supplémentaire en France. Après cela et alors que le duo Mbappé-Messi semble s’épanouir en son absence, son avenir s’inscrit plus que jamais en pointillé. Présent dans les tribunes du Vila Belmiro pour assister au match de Copa Sul-Americana entre Santos et l’Audax, l’ancien pensionnaire du club mythique de Pelé a d’ailleurs promis de revenir, un jour, au Peixe.

«Un jour, je reviendrai. Je reviendrai. C’est génial de revenir dans ma maison. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux de revenir après dix ans. Malheureusement, c’est un match nul, je voulais qu’ils gagnent. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l’affection des supporters. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert les portes, à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici. Si j’en rêve (de rejouer pour Santos), imaginez eux (les supporters) (rires)». Une sortie qui n’a pas manqué de raviver la colère de ses détracteurs. Un nouvel accroc dans la relation Neymar-PSG qui restera quoi qu’il en soit, à tout jamais, tumultueuse.