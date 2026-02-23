Real Madrid : la presse madrilène s’alarme pour Kylian Mbappé

La claque reçue à El Sadar a agi comme un brutal retour à la réalité pour le Real Madrid. Leader fraîchement installé en tête de la Liga après avoir doublé le FC Barcelone, le club merengue se présentait à Pampelune avec l’étiquette du patron sûr de sa force. Face à Osasuna, l’équipe d’Alvaro Arbeloa pensait gérer, contrôler, imposer sa loi technique. Elle a finalement subi la loi de l’efficacité navarraise. Malgré une domination territoriale, une circulation parfois séduisante autour de Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga, et une égalisation de Vinicius Jr, les Madrilènes se sont inclinés (2-1), punis par un Ante Budimir clinique, et ont ainsi perdu la tête du championnat. Lucide, Arbeloa n’a pas fui ses responsabilités : « si on n’est pas à notre meilleur niveau, n’importe qui peut nous battre. (…) On a manqué de contrôle et de rapidité dans la circulation du ballon. » Derrière l’analyse tactique, une inquiétude plus profonde affleure, celle d’une équipe trop dépendante de ses individualités et incapable, ce week-end, de compenser la baisse de régime de sa principale star.

Car après cette défaite, la presse madrilène a choisi son angle d’attaque et vise particulièrement Kylian Mbappé. Le quotidien AS pose frontalement la question : « où est Mbappé ? » Le ton est donné. Le journal insiste sur « l’un de ses pires matchs de la saison » et rappelle un enchaînement inquiétant au moment clé de l’année, entre Liga et Ligue des champions. « Mbappé n’a pas marqué et le Real Madrid s’est incliné », résume AS, comme une équation presque mécanique. À Pampelune, le Français n’a touché que 46 ballons, tenté deux frappes, dont une seule cadrée, et n’a réussi aucun dribble. Un but splendide, refusé pour hors-jeu, n’a pas suffi à inverser la perception générale. Surtout, le quotidien madrilène insiste sur la fragilité physique de l’attaquant, handicapé par des douleurs persistantes au genou depuis décembre. « Commençons par l’évidence : Mbappé n’est pas au mieux de sa forme actuellement », écrit aussi AS, qui redoute que cette baisse d’intensité ne coûte cher dans la dernière ligne droite.

Le même constat, à peine nuancé, se retrouve dans les colonnes de MARCA. Sous le titre évocateur « Mbappé et le prix de ne pas s’arrêter suffisamment », le journal souligne la discrétion inhabituelle du Français face à Osasuna. Certes, MARCA rappelle sa frappe en lucarne refusée « de quelques millimètres » et cette passe décisive offerte à Vinicius, mais l’inquiétude domine. Le quotidien évoque une entorse diagnostiquée fin décembre, un retour précipité, des matchs enchaînés malgré une convalescence théoriquement plus longue. « Malgré une blessure au genou qui le handicape depuis deux mois et demi, il est le joueur de champ le plus utilisé en Liga », souligne le journal, qui pointe un paradoxe entre les statistiques globales (38 buts toutes compétitions confondues) qui restent impressionnantes, avec la sensation visuelle d’un joueur émoussé. Derrière cette gestion risquée, MARCA voit aussi un objectif personnel assumé de dépasser Cristiano Ronaldo sur une année civile. Une motivation qui pousserait Mbappé à ne jamais lever le pied, quitte à fragiliser son corps.

Dans cette revue de presse sévère, un fil conducteur apparaît. Le Real Madrid doute parce que Mbappé doute physiquement. AS parle d’« une petite période de disette » au pire moment, MARCA d’un « ralentissement déjà perceptible » contre Benfica. Arbeloa continue de protéger son joueur : « je tiens à remercier Kylian pour ses efforts. Nous savons qu’il jouait avec une blessure au genou et que n’importe qui d’autre dans cette situation aurait pu hésiter. » Mais la bienveillance de l’entraîneur ne suffit pas à calmer les interrogations. À l’approche des échéances européennes et avec, en toile de fond, les rassemblements de l’Equipe de France en mars, la question n’est plus seulement sportive mais stratégique. Le Real Madrid peut-il se permettre un Mbappé diminué ? Ou doit-il accepter de s’en passer temporairement pour le récupérer à 100 % ? À Pampelune, la défaite a fissuré le vernis du leader. À Madrid, la presse a choisi de regarder en face ce qu’elle considère comme le cœur du problème.