Barça : le conseil d'Eric Di Meco à Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est dans le dur. Auteur d'une prestation peu convaincante contre Majorque samedi, le Français a reçu beaucoup de critiques. Depuis le début de saison, sa situation chez les Blaugranas ne s'arrange pas mais au-delà de ses statistiques (39 matches : 14 buts et 4 passes décisives), le champion du monde peine tout simplement à trouver sa place dans le système de jeu de son équipe. Éric Di Meco a évoqué la situation du numéro 17 du Barça ce mardi dans le Super Moscato Show de RMC. Et selon lui, il n' y a qu'une seule option possible pour retrouver la confiance : partir.

« Le Barça est un club très particulier. Un certain nombre de grands joueurs ont eu du mal là-bas, comme Thierry Henry ou Zlatan Ibrahimovic. En arrivant dans des conditions normales c’est déjà difficile. Lui, il y a en plus eu l’histoire de son faux-transfert un an avant… Je ne doute pas des qualités d’Antoine Griezmann qui pour moi sont énormes. C’est un grand joueur. Mais à un moment donné, dans la vie, quand le club ne te convient pas, quand on ne veut pas de toi, alors tu vas chercher ailleurs… Plein de grands clubs sont prêts à l’accueillir, dans lesquels il pourrait s’épanouir », a indiqué le consultant.