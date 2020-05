Monaco : les confidences d'Islam Slimani sur son avenir

Pour sa première expérience en Ligue 1, Islam Slimani (31 ans) a fait fort. Prêté par Leicester, l’international algérien (68 sélections, 27 buts) a signé une saison 2019/2020 probante (9 buts, 8 passes décisives en 18 matches de championnat) et son entente avec Wissam Ben Yedder a fait mouche. Une bonne pioche donc pour l’ASM. Mais maintenant que la saison de L1 ne reprendra pas, une question se pose inévitablement : Slimani a-t-il une chance de rester en Principauté ? Pour rappel, les Foxes sont prêts à vendre leur attaquant en échange d’un chèque de 10 M€.

Lié au club anglais jusqu’en 2021, Slimani doit être transféré si les champions d’Angleterre 2016 veulent récupérer des liquidités. Attention toutefois puisque le joueur jouit d’un salaire confortable (380 000€ mensuel). En principe, pas de quoi effrayer Monaco pour un transfert définitif. Sauf que la situation financière de l’ASM est très compliquée et plusieurs départs sont à craindre. Dans un entretien accordé à Le Score, l'intéressé a fait le point sur sa situation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est dans le flou.

Slimani dans le flou total

« Le club (Monaco) ne m’a rien communiqué pour le moment et je trouve cela logique dans le contexte actuel. Personne ne peut prendre des décisions immédiates. En tout cas, mon contrat court encore jusqu’au 30 juin », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que, si ça ne tenait qu’à lui, son aventure sur le Rocher serait prolongée. « Oui, mais après c’est une question de Mektoub (c’est le destin). Dieu merci, je pense avoir réussi un bon parcours avec l’ASM. On verra par la suite ce qui va se passer », a-t-il lâché, avant de préciser qu’il ne savait pas non plus s’il allait rentrer à Leicester.

« Sincèrement, je ne sais pas. Il faut attendre l’été pour le savoir. » Enfin, relancé sur un possible intérêt de l’Olympique de Marseille, le Fennec a là aussi botté en touche. « La crise sanitaire liée au Covid-19 a tout paralysé. Actuellement, tous les clubs ont de gros problèmes de trésorerie. Il règne une grande incertitude par rapport au mercato. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer. » Il faudra donc se montrer patient avant de connaître le dénouement du dossier Slimani.