Strasbourg veut blinder Samir El Mourabet

Strasbourg n’a pas l’intention de perdre sa jeune pépite, Samir El Mourabet. Selon les dernières informations de L’Equipe, le club alsacien est actuellement en discussion avec l’international marocain pour le prolonger.

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Des échanges qui interviennent seulement 4 mois après la prolongation jusqu’en 2030 du joueur de 20 ans. Pour rappel, El-Mourabet touche aujourd’hui entre 50 000 et 60 000€ par mois, bien loin du top 10 de Strasbourg.