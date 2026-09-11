La FFF explique pourquoi elle n’a pas fait de faveur à Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux sont plus que jamais au bord du gouffre et de la liquidation judiciaire après le choix du Comex de la FFF de confirmer la décision de la DNCG. Pour rappel, le repêchage du club au scapulaire en National 2 a été refusé et les Marine et Blanc avaient été condamnés à repartir en Régional 1. Depuis, les potentiels racheteurs se sont retirés et le club reste aux mains de Gérard Lopez. Ce soir, le président de la FFF, Philippe Diallo, regrette les malheurs du FCGB, mais il explique pourquoi la fédération ne lui a pas fait de faveur.

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« On est attristé par la situation. Dans ce dossier, beaucoup se défaussent de leurs responsabilités. Ce n’est pas la FFF qui a cumulé les dettes. Mon rôle, c’est de faire en sorte qu’il y ait une égalité de traitement entre tous les clubs. On parle de Bordeaux, mais on ne parle pas de Bobigny ou Wasquehal. On ne peut pas ne pas avoir une égalité de traitement. J’ai essayé de trouver une voie, mais une voie qui ne franchisse pas la ligne rouge de l’égalité. Regardez Strasbourg ou Toulouse, qui sont descendus très bas et remontés jusqu’en Coupe d’Europe. Un club ne meurt jamais, il faut qu’à Bordeaux, on se mobilise pour remonter », a-t-il confié à RMC.